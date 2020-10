Eleonora Daniele attacca Chiara Ferragni: interviene Fedez

Eleonora Daniele a “Storie Italiane” ha attaccato Chiara Ferragni riguardo il suo comportamento durante la pandemia. Poi arriva la replica di Fedez.

Eleonora Daniele a “Storie Italiane” è intervenuta contro l’influencer Chiara Ferragni. Con Simona Ventura in collegamento, ha fatto delle considerazioni sul comportamento della star durante la pandemia. Chiara, secondo la giornalista, non avrebbe sfruttato abbastanza la sua popolarità per sensibilizzare sul tema Coronavirus.

Simona Ventura ha voluto ricordare che la Ferragni ha organizzato insieme al marito una raccolta fondi per un reparto di terapia intensiva che ha raggiunto un record di donazioni in pochissime ore. Eleonora Daniele, però, ha continuato a sostenere che la raccolta risale a marzo e che dopo l’influencer non avrebbe più fatto nulla. Inoltre, ha tirato in ballo il Codacons e le battaglie contro i Ferragnez, elogiando l’associazione. Quando Fedez è venuto a sapere dell’attacco della Daniele contro la moglie, ha deciso di replicare attraverso le sue storie di Instagram. Ha condiviso il video di “Storie Italiane“, commentando: “Ascoltate bene i deliri di questa conduttrice. Parlare senza informarsi. Ma cosa sta dicendo? Io basito”. Poi ha proseguito ricordando come la moglie abbia anche incitato i propri followers a viaggiare in Italia, aiutando così il settore del turismo, ed abbia contribuito ad aiutare delle famiglie bisognose.

ieri parlando di @chiaraferragni ho lanciato una bellissima copertina su di lei. E’ vero ho dimenticato del grande impegno sulla raccolta per ospedale covid , e me ne scuso .a dimostrazione della mia buona fede ho trasmesso l’anticipazione della sua intervista con @Simo_Ventura — Eleonora Daniele (@eleonoradaniele) October 13, 2020

Lo sfogo di Fedez contro Eleonora Daniele in difesa di Chiara Ferragni

Il rapper non si è fatto intimorire dalle parole di Eleonora Daniele ed ha messo in dubbio il suo senso civico, ricordando che la moglie non ricopre un ruolo pubblico e che la sua campagna di sensibilizzazione non era obbligatoria. “Lei cosa ha fatto durante questa pandemia? Visto che si permette di inquisire i comportamenti di persone che non ricoprono un ruolo pubblico”, queste le parole di Fedez. Poi ha ricordato che gli elogi alla Codacons fatti dalla conduttrice sono privi di adeguate informazioni: “Prima di domandarsi cosa ha fatto Chiara durante il lockdown, si domandi cosa ha fatto il Codacons per cui lei in una tv pubblica ha fatto un attestato di stima”.

Fedez ha quindi invitato la conduttrice ad informarsi meglio sull’associazione che aveva tentato di bloccare una raccolta fondi che, invece, ha permesso di salvare molte vite. “Complimenti alla Rai, complimenti a tutti. Possibile vedere scene del genere in una tv di stato? Secondo me no”, così ha concluso il suo sfogo l’artista. Poi, ha detto di augurarsi che la sua replica vada in onda e che arrivi la risposta di Eleonora Daniele, la quale nel frattempo ha chiesto scusa su Twitter.