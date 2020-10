Cristiano Ronaldo positivo al Coronavirus: le sue condizioni

Il giocatore portoghese della Juventus Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Coronavirus: ecco quali sono le sue condizioni.

Cristiano Ronaldo è risultato positivo al tampone per Coronavirus. Il giocatore 35enne si trova attualmente in trasferta con la squadra nazionale portoghese, ma è stato allontanato dal gruppo e ovviamente sospeso dopo aver ricevuto i risultati del tampone. Per il momento si sa solo che il giocatore si trova in isolamento ed è asintomatico.

