Caos a Le Iene, Alessia Marcuzzi positiva al Coronavirus

Dopo il caso di Cristiano Ronaldo, anche Alessia Marcuzzi è risultata positiva al Coronavirus a pochi minuti dalla diretta de Le Iene Show.

Il Coronavirus colpisce un altro personaggio illustre: dopo Cristiano Ronaldo, a pochi minuti dalla diretta de Le Iene Show anche Alessia Marcuzzi è risultata positiva. Così, Nicola Savino ha dovuto fare il suo ingresso nello studio di Cologno Monzese senza la collega: “E’ tutto vero, Alessia è risultata positiva al Coronavirus – ha confermato il conduttore -. Le mandiamo un abbraccio. Non ha sintomi”.

Le Iene senza Alessia Marcuzzi

Nicola Savino ha spiegato ai telespettatori come Alessia Marcuzzi ha scoperto di essere positiva al Coronavirus: “Stava andando verso la stazione ma dopo averle misurato la febbre l’hanno fermata e quindi è tornata indietro – ha detto -. Salutiamo tutti quelli del vagone che si sono salvati”. La notizia ha ovviamente destato una certa apprensione tra il pubblico de Le Iene Show, ma non è il caso di eccedere in allarmismi. Come accennato, Alessia Marcuzzi non ha sintomi e sicuramente molto presto potrà tornare alla conduzione de Le Iene. Intanto i tipi della Gialappa’s Band hanno pensato bene di sdrammatizzare la circostanza e ironizzarci un po’ su: “Sono sempre i migliori quelli che se ne vanno…”.

