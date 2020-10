Una commerciante commissionò l’omicidio dell’uomo che la lasciò e la derubò anche. Il cadavere murato e nascosto per anni in un appartamento.

Il cadavere murato di un uomo ucciso nel 2013 era venuto alla luce a distanza di nove anni, nel 2019. La macabra scoperta era avvenuta a margine di una indagine partita nel 2018 subito dopo le dichiarazioni svolte da un pentito di mafia, divenuto collaboratore di giustizia. La vittima si chiamava Astrit Lamaj e venne assassinato ormai parecchio tempo fa.

LEGGI ANCHE –> Cadavere adolescente ritrovato in un lago, arrestati tre 18enni

Il suo corpo venne nascosto in una intercapedine di un appartamento di Senago, in provincia di Milano. L’uomo, di nazionalità albanese, venne ucciso a Muggiò, località inglobata nel territorio di Monza a Brianza. Ora l’inchiesta è culminata con l’arresto di un individuo, originario del comune siciliano di Riesi, in provincia di Caltanissetta. Il fermato ha 45 anni ed è un esponente mafioso del clan dei Cammarata, tra l’altro già sottoposto a provvedimento di arresti domiciliari per altri reati commessi.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Ragazza scomparsa | Sparì nei boschi nel 2018 | Trovato un teschio

Cadavere murato, tutto nacque per la vendetta di una donna

Secondo la Procura di Monza proprio questa persona fu l’autore materiale dell’omicidio, con annessa sparizione del cadavere murato in quella casa. L’albanese Lamaj fu assassinato a Genova a gennaio 2013 e fino a marzo 2019 i suoi resti sono rimasti sigillati lì. L’inchiesta tra l’altro ha portato all’arresto anche di altri cinque individui. Le forze dell’ordine hanno anche una idea sul perché sia avvenuto il tutto. Una donna di 64 anni, commerciante di gioielli, avrebbe commissionato l’omicidio. All’epoca dei fatti venne lasciata da Lamaj ed anche derubata. Quindi tutto questo sarebbe da imputare ad una tremenda vendetta.

LEGGI ANCHE –> Trovato cadavere | 40enne in tuta sportiva | corpo con diverse coltellate