GF VIP, Zelletta definito un “comodino”, la fidanzata lo difende

Andrea Zelletta insultato dagli altri inquilini della casa del Grande Fratello VIP e difeso dalla fidanzata Natalia Paragoni.

Un “comodino”, così è stato definito dagli altri concorrenti del Grande Fratello Vip, l’ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Zelletta. I coinquilini della Casa si riferivano probabilmente alla natura schiva di Andrea, che tende a rimanere in disparte e non mischiarsi con gli altri, come, appunto, un pezzo di arredamento.

Il rapporto con la fidanzata Natalia

Al suo ingresso nella Casa del GF, Andrea Zelletta era sulla bocca di tutti, soprattutto per la presunta estrema gelosia della fidanzata Natalia Paragoni, conosciuta a Uomini e Donne, che gli aveva stranamente “concesso” di partecipare al programma.

Sono seguite voci di corridoio che davano la loro storia d’amore per spacciata, appoggiandosi al fatto che la loro relazione non era più stata nominata né da Andrea, né da Natalia.

La smentita è arrivata quando, nella scorsa puntata del GF Vip, Zelletta e la fidanzata si sono scambiati dolci parole d’amore: lui con un saluto alla sua amata, lei urlando fuori dalla Casa del GF.

Un ulteriore conferma della robustezza della storia tra i due arriva con delle stories instagram da parte Natalia, in cui prende le difese del suo fidanzato, in seguito alle accuse degli altri concorrenti: “Stiamo parlando di un reality e come tale dovrebbe essere preso, non come ‘lavoro’. Sto vedendo da giorni un accanimento che trovo davvero fuori luogo ed eccessivo. Qualsiasi cosa dica o faccia Andrea viene preso di mira. Quando l’unica cosa che vedo è semplicemente un ragazzo che si comporta dentro la Casa come farebbe fuori. Certo, può piacere e non piacere, ma attaccarlo in continuazione sulla base del nulla, proprio NO!”.



Ancora: “Se uno non litiga costantemente con qualcuno non vuol dire sia un ‘comodino’ o che non abbia un pensiero. Semplicemente magari non è quel tipo di persona che si mette in mezzo a cose che non lo riguardano e non è l’unico ad adottare questo tipo di comportamento. È semplicemente una questione di carattere.” conclude Natalia.

Con queste parole, Natalia ha smentito in un colpo solo le malelingue che gridavano alla fine della sua storia d’amore con Andrea Zelletta che chissà che d’ora in poi non sarà più rispettato dagli inquilini.

Leggi anche ————-> GF Vip, Massimiliano Morra gay? Resa dei conti con Adua Del Vesco e Tommaso Zorzi

Leggi anche ————> Halloween in un campo di zucche con l’ex tronista di Uomini e Donne: il Pumpking Patch

Leggi anche ————> GF Vip, confessione hot di Denis Dosio: “Io e Franceska Pepe…”