Vicenda Alex Zanardi incidente, c’è una immagine estrapolata da una ripresa filmata che risale a pochissimo prima del dramma a giugno scorso.

Emerge un fotogramma che mostra l’attimo immediatamente precedente a quando Alex Zanardi incappò nel drammatico incidente nello scorso mese di giugno, in seguito al quale è rimasto anche in coma. Ora il campione paralimpico è alle prese con un duro e lungo percorso da dovere percorrere per porre il più possibile rimedio ai danni sia fisici che neurologici rimediati in tale circostanza.

LEGGI ANCHE –> Alex Zanardi, le perizie sull’incidente: ha perso il controllo dell’handbike

L’impatto tra la handbike condotta dal 53enne bolognese contro un camion sbucato da una curva nell’opposto senso di marcia avvenne a Pienza, in provincia di Siena. Una immagine estrapolata da una ripresa video svolta da un operatore fa vedere che il tir avrebbe oltrepassato, seppur di pochissimo, la linea che delimita le due corsie di marcia opposte. Lo fa sapere una consulenza tecnica commissionata dalla Procura di Siena. L’autista del camion risulta attualmente indagato per l’incidente ad Alex Zanardi. Ma lo stesso si era fermato a prestare soccorso ed era rimasto anche in stato di choc per quanto avvenuto.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Alex Zanardi | il comunicato del ‘San Raffaele’ | ‘Le sue condizioni ora’

Alex Zanardi incidente, la Procura valuterà la posizione del camionista

Lui sostiene di avere visto Zanardi spuntare di colpo da una curva. E l’avvocato del conducente parla anche di posizione “fisiologica sia per il camion che per qualunque altro mezzo pesante su gomma. Posizione che comunque non è risultata decisiva per l’avvenuto incidente, che sarebbe capitato anche con il grosso veicolo spostato più verso destra. “La reazione di Zanardi è stata determinata dalla presenza del camion, non dall’eventuale infrazione commessa dall’autista”, sostiene il legale, e che vedrebbe concorde anche la stessa Procura. Non la pensa così invece il perito nominato dalla famiglia Zanardi. In base alle valutazioni raccolte si deciderà se procedere con una archiviazione oppure con il rinvio a giudizio del camionista.

LEGGI ANCHE –> Incidente Zanardi, la perizia esclude danni all’asfalto e all’handbike