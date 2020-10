Aldo Montano ha annunciato la seconda gravidanza della compagna. Per lo spadaccino e la moglie Olga Plakhina arriva il secondo figlio.

Il famoso schermidore Aldo Montano ha rilasciato un’intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini, “Chi“, in edicola da mercoledì 14 ottobre 2020. Per lui e la sua famiglia sono in arrivo grandi novità, come l’arrivo di una certa cicogna.

La famiglia dello schermidore Aldo Montano si sta per allargare, la moglie Olga Plakhina è di nuovo incinta, dopo la primogenita Olympia nata nel 2017. Il secondogenito nascerà il prossimo marzo e i genitori bis sembrano essere al settimo cielo per la notizia. Aldo la scorsa estate aveva deciso di ritirarsi, avendo già 42 anni, ma ha deciso che non mancherà alle Olimpiadi 2021, slittate di un anno a causa dell’emergenza Covid-19. Dopo la felicità giunta dal matrimonio e dalla paternità, lo sportivo non vede l’ora di poter tornare a gareggiare, più forte che mai. Per anni le pagine di gossip hanno parlato delle storie d’amore di Montano, da Manuela Arcuri ad Antonella Mosetti, ma da quando ha conosciuto la sua Olga ha messo la testa a posto.

Aldo Montano, il secondo figlio con Olga Plakhina

Anche Olga Plakhina è un’atleta, come il suo compagno, e modella russa. Classe 1997, è specializzata nei 400 metri ed ha vinto la fascia di “Miss Sport 2015“. Olga ha conosciuto Aldo Montano nel 2015, grazie ad un’amica comune. Nel 2017 è arrivata la primogenita Olympia e il suo nome non è affatto casuale ed è stato scelto proprio dal papà, in omaggio alla sua lunga carriera da schermidore. La differenza d’età per i due non è mai stata un problema. Si sono sposati in segreto, in Russia, nel 2016.

La coppia, prima del matrimonio, ha vissuto un periodo di crisi che, però, li ha fortificati ancora di più. Dopo la lunga relazione con Antonella Mosetti, Aldo Montano ha mantenuto con lei un rapporto d’amicizia, ma da quando si è sposato la soubrette ha interrotto i rapporti per rispetto di Olga.