Al Bano non ha mantenuto la promessa, la grave accusa del giornalista

Al Bano e Loredana Lecciso non si sposano. E secondo il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi la colpa è di lui: “Non ha tenuto fede alla promessa”.

Niente nozze tra Al Bano e Loredana Lecciso. Mentre si infittiscono i rumors sul triangolo amoroso che vedrebbe la coppia traballare complice l’entrata (o meglio il ritorno) in scena di Romina Power, il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi punta l’indice contro il cantante di Cellino San Marco: “Non ha tenuto fede alla promessa”.

Leggi anche –> Al Bano e Romina, “Torneranno presto insieme, Loredana? Una scappatella”

Leggi anche –> Al Bano, guerra tra i figli Yari e Jasmine: cosa sta succedendo

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La (presunta) colpa di Al Bano

Le novità raccontate dal giornalista esperto di gossip lasciato tutti a bocca aperta. Al Bano, scrive Alessi, “non ha tenuto fede alla solenne promessa che mi ha fatto anni fa: “Voglio sposare Lory. E’ anche un modo per tutelare i miei figli“. Sarebbe stato un feroce litigio tra Al Bano e Loredana Lecciso a indurre il cantante a cambiare idea sul matrimonio.

Ma non è tutto: Al Bano avrebbe anche parlato ad Alessi della sua ex compagna, Romina Power: “Ha dichiarato di amare Loredana Lecciso, ringraziandola di essere nella sua vita. In questo modo ha finalmente zittito per sempre i fan che lo vorrebbero ancora legato a Romina Power”. “Io e Loredana siamo sposati mentalmente – ha confermato il diretto interessato -. Quando hai un ‘matrimonio di mente’, a cosa ti servono le carte, i timbri? Certo, potrei cambiare idea, ma poi dovrei convincere Loredana a sposarmi. Anche lei è contraria alle nozze”.

Leggi anche –> Yari Carrisi, battuta infelice sul padre Al Bano: ecco cos’ha detto

Leggi anche –> Al Bano, salta il matrimonio con Loredana Lecciso: ecco perché

EDS