Serena Autieri e Gabriel Garko? Mai stati insieme

Serena Autieri dichiara di non essere mai stata fidanzata con l’attore Gabriel Garko, che di recente, ha fatto coming out al Grande Fratello Vip.

Una dichiarazione che ha sorpreso molti, quella di Serena Autieri a Oggi è un altro giorno in onda su Rai 1 e condotto da Serena Bortone: l’attrice ha infatti dichiarato di non aver mai avuto una storia d’amore con Gabriel Garko, sulla bocca di tutti per il recentissimo coming out alle telecamere di Verissimo.

Solo un rapporto di lavoro

“Abbiamo fatto una fiction insieme, quindi ci siamo visti siamo usciti insieme, ma non siamo mai stati fidanzati. Io adesso sono una donna sposata, con una figlia quindi cambierei argomento.” così Serena Autieri ha liquidato la domanda della Bortone, desiderosa di mettere chiarezza sul rapporto dell’attrice con Garko.

I due avevano lavorato assieme sul set della fiction targata Canale 5 “L’onore e il rispetto” nei panni di una coppia sposata, Olga, intepretata dalla Autieri e suo marito, nonché protagonsita, Tonio Fortebracci, personaggio di Gabriel.

L’attrice ha ribadito che il rapporto con il collega non era altro che una relazione lavorativa, senza malizie o scappatelle clandestine.

“Nel 2020 credo sia un po’ svilente parlare di questo, abbiamo tante cose belle da raccontare” così chiude l’argomento.

L’attrice oggi è felicemente sposata con l’impresario teatrale Enrico Griselli e mamma della piccola Giulia Tosca, nata nel 2013. Il collega, Gabriel Garko arriva da un recente, sofferto coming out prima velatamente al Grande Fratello Vip e infine confessandosi a Verissimo.

Ora può finalmente vivere allo scoperto la sua storia d’amore con il 23enne napoletano Gaetano, impiegato all’aeroporto di Milano Malpensa.

