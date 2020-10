Sebastiano Somma sposato: chi è la moglie Morgana Forcella

La vita privata del noto attore Sebastiano Somma, il protagonista di fiction di successo è sposato: chi è la moglie Morgana Forcella.

Romana classe 1974, gli esordi di Morgana Forcella nel mondo dello spettacolo risalgono a quando è stata valletta – ancora giovanissima – di trasmissioni come I cervelloni e Fantastica Italiana con Paolo Bonolis. Successivamente è nel cast delle trasmissioni di successo Fantastico Enrico con Enrico Montesano e Milly Carlucci, Numero Uno con Pippo Baudo e Il grande gioco dell’oca con Gigi Sabani.

Invece, a teatro debutta a metà anni Novanta con “Le donne al parlamento” di Aristofane per la regia di Augusto Fornari. Partecipa anche ad alcune fiction di successo come “Un caso di coscienza” regia di Luigi Perelli, “Sospetti” regia di Gianni Lepre e “Salvo D’Acquisto” regia di Alberto Sironi. Proprio in “Sospetti” incontra Sebastiano Somma: i due si sposano poi e hanno una figlia.

Moglie di Sebastiano Somma: chi è Morgana Forcella

Ha interpretato a teatro il ruolo della cameriera Regine in Spettri di Ibsen in concorso all'”Ibsen Festival” di Oslo. Sul piccolo schermo, invece, ha partecipato alla miniserie TV “Mio figlio” regia di Luciano Odorisio e al sequel “Io e mio figlio, nuove storie per il Commissario Vivaldi”, interpretando il ruolo di Valentina, che le ha portato molta fortuna. Intanto, ottiene anche il ruolo di attrice per alcune campagne promozionali e gira gli spot di “Acqua Uliveto” e “Knorr” per la regia di Dario Argento.

Docente di recitazione presso l’Istituto comprensivo secondario di primo grado “Goffredo Petrassi” di Roma dal 2016, in questi anni in cui è stata impegnata in questa nuova avvenuta ha curato la regia dei saggi teatrali Il gabbiano Jonathan, I promessi sposi, Inferno. Tra le sue ultime occasioni professionali, con il patrocinio del MIUR, ha scritto e diretto il cortometraggio Senza paura trasmesso su Rai Scuola. Il corto, che tratta il tema del bullismo a scuola, è stato prodotto dal marito Sebastiano Somma. Questi ha anche un ruolo nel cortometraggio.