Cosa sapere su Sebastiano Somma, chi è l’attore: carriera, curiosità e vita privata del protagonista di molte fiction di successo.

Classe 1960, Sebastiano Somma è nato a Castellammare di Stabia, ma per inseguire il suo sogno di cinema a 22 anni si trasferisce a Roma. Qui prende parte a corsi di recitazione e dizione. In precedenza, a Napoli e provincia si era cimentato col teatro e con le opere di Scarpetta ed Eduardo, arrivando a recitare con Aldo Giuffré prima e Rosalia Maggio. Nei primi anni Ottanta gli esordi.

Ci sono prima i fotoromanzi, quindi le partecipazioni a pellicole per il grande schermo e fiction, quindi ha un’esperienza come conduttore televisivo per il canale privato Odeon TV. L’esordio vero e proprio nel mondo del cinema è in Un jeans e una maglietta di Mariano Laurenti, regia di Mariano Laurenti, con Nino D’Angelo.

Seguiranno quindi una lunga serie di pellicole e film per la tv, a partire dallo sceneggiato di Silverio Blasi, Il boss, in cui interpreta un killer assoldato dalla mafia. “Inviato” pubblicitario nella trasmissione di Raiuno Carramba che sorpresa, nella seconda metà degli anni Novanta arrivano i primi veri e propri successi. Nel 2000 esce poi la prima di tre stagioni di Sospetti, per la regia di Luigi Perelli, che lo vedono protagonista principale. Interpreta poi ruoli importanti in Senza confini e Madre Teresa.

Sempre Luigi Perelli lo dirige in cinque stagioni di Un caso di coscienza, quindi è protagonista di La bambina dalle mani sporche di Renzo Martinelli. Torna a teatro grazie a maestri come Giorgio Albertazzi, Gigi Proietti e Bruno Colella che lo dirigono negli anni. Continua con alterne fortune nel cinema e infine dopo tanti anni lontano dalla tv, nel 2020 torna su Rai 1 con la miniserie Come una madre. Da metà anni Novanta è fidanzato con l’attrice Morgana Forcella che ha poi sposato nel 2004. I due hanno una figlia, nata nel 2005.