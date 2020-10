Curiosità su Mirko Scarcella, chi è: il guru di Instagram e Gianluca Vacchi, cosa sapere su di lui e il suo rapporto coi vip.

Classe 1987, nato a Bologna, dove studia Informatica, Mirko Scarcella si definisce una sorta di guru di Instagram e sostiene di aver lanciato lui il fenomeno Gianluca Vacchi. Lunga la sua gavetta, se si pensa che è partito come commesso nei negozi Zara. Ma davvero è un guru dei social e un genio del marketing? Diversa è l’opinione delle Iene, che a lui dedicano servizi e addirittura una puntata speciale.

Leggi anche: Gianluca Vacchi torna sui tacchi con gli abiti della compagna Sharon

Mirko Scarcella sostiene che Gianluca Vacchi, prima di incontrarlo, aveva appena una dozzina di post sul profilo, con circa mille follower. Sarebbe stato lui a far crescere un fenomeno che oggi sfiora i 18 milioni di follower sul suo profilo Instagram. Vacchi non concorda: “Ha reso possibili delle mie idee su come intrattenere la gente. Una sorta di assistenza nella materializzazione delle mie follie”.

Leggi anche: Gianluca Vacchi, chi è: età, carriera e vita privata dell’imprenditore re dei social

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cosa sapere su Mirko Scarcella e i suoi rapporti coi vip

A rompere il sodalizio sarebbe stato proprio l’imprenditore più noto dei social, come ha spiegato nel corso della trasmissione ‘Le Iene’: “Alla fine sono io che decido di salutarlo cortesemente perché mi sono reso conto che aveva una attitudine e una modalità comportamentale che con me non aveva niente a che vedere”. Nel 2013 Mirko Scarcella e un altro vip, Fabrizio Corona, hanno registrato un marchio di abbigliamento per bambini: Santiago. Questo farà arrabbiare e non poco Belen Rodriguez, che ha un figlio che appunto porta quel nome.

Gaston Zama, l’inviato delle Iene autore della puntata su Mirko Scarcella, punta l’indice sui guadagni: “Si faceva pagare 347 euro per una business call, offriva consulenze one to one a 5mila euro, organizzava videocorsi a gettone. E come lui ce ne sono tanti, apparentemente disposti a rivelare i loro trucchi”. Il guru di Instagram non si ferma e ha pubblicato 2 libri: Instasecrets nel 2018, prefazione di Vittorio Feltri, ma soprattutto La Bibbia-successo, fama e soldi nel 2020, con la prefazione addirittura di Floyd Mayweather.