By

Dove andare e cosa vedere ad Amalfi per fare una vacanza in stile casual chic come Miriam Leone.

Miriam Leone è una attrice bellissima e molto affascinante. Ogni sua foto postata su Instagram ottiene migliaia di like e anche l’ultima, con Amalfi sullo sfondo, ha conquistato i fan. L’ex vincitrice di Miss Italia nel 1998 ha infatti pubblicato un suo scatto, bellissima e un po’ alternativa nel look, che ha fatto venir voglia a molti di partire proprio per una vacanza lungo questa straordinaria costa.

La foto di Miriam Leone ad Amalfi

Miriam Leone si è immortalata ad Amalfi. Nello scatto si vede poco della bellissima città, ma immaginarla in questo luogo fa comunque venir voglia di partire. La costiera amalfitana, lo sappiamo, è una delle più affascinanti del mondo e tutta Italia ce la invidia. L’attrice, catanese di origini, sa bene quanto sia importante spingere e sponsorizzare le vacanze in Italia e così, nel suo piccolo, anche lei è dato un imput ad un luogo del Belpaese super affascinante.

Il look sensuale dell’attrice

Nella foto su Instagram vediamo Miriam Leone con un vestito lungo floreale, di colore nero e fuxia pare. La fantasia floreale la fa da padrona, ma non possiamo non notare un inserto dell’abito o un poncho di frange semi-trasparente. Proprio questo accessorio dà un tocco country e quasi campagnolo all’abito. La didascalia che accompagna la foto della Leone su Instagram è semplice: “From Italy with love”, dall’Italia con amore.

Cosa vedere ad Amalfi per una vacanza come Miriam Leone?

Se avete deciso che Amalfi potrebbe essere la meta giusta per una vacanza o un weekend lungo fuori porta, sappiate che di cose da vedere e da fare ce ne sono moltissime. Sicuramente, come prima cosa, dovreste ammirare la Torre Saracena o Torre di San Francesco con il chiostro meraviglioso perfetto dove rinfrescarsi nelle giornate più afose. Nel cuore del centro storico, nel rione Campolillo, potrete visitare Piazza del Municipio, all’interno del Monastero dellla SS Trinità e il Museo Civico.

Se puntate invece alla vita quotidiana, per immergervi nelle bellezza di tutti i giorni di Amalfi potreste scoprire Piazza Duomo con la Fontana del Popolo. Qui si diramano delle viette che vi portano a scoprire la città nella sua bellezza. I più religiosi poi non potranno non visitare la Basilica del Crocifisso.

In ultimo, tra le tante cose da fare ad Amalfi non potete non visitare la Valle dei Mulini.

Insomma, se volete mandare una cartolina virtuale agli amici come ha fatto Miriam Leone, direttamente da Amalfi, ecco le località che non potete proprio non visitare.