Mamma insegnante impicca il figlio di 4 anni con le sue calze

Una mamma di quattro figli è stata arrestata con l’accusa di aver ucciso il figlio più piccolo, mentre il papà e le due sorelle erano fuori a fare jogging. Lyubov Melnikova si sarebbe rifiutata di far entrare in casa, nella città russa di Pushkino, vicino a Mosca, il marito e le figlie al loro ritorno. Secondo quanto riportano fonti locali la donna, 43 anni, lavora come insegnante in una scuola locale, e avrebbe usato le sue calze per impiccare il figlioletto.

L’atroce delitto della mamma russa

Lyubov Melnikova ha detto alle figlie, di 13 e 14 anni, di aspettare in strada mentre il marito, Vasily Melniko, è entrato in casa e ha trovato il figlio morto. L’uomo ha chiamato i servizi di emergenza e ha cercato di rianimare il bambino mentre aspettava che arrivassero. Sua moglie “è rimasta inchiodata sul posto” e “non ha saputo spiegare nulla”, fa sapere Life in Russia.

Come detto Melnikova, che ha anche un altro figlio di 19 anni, è stata arrestata e ora dovrà rispondere della terribile accusa. Le forze dell’ordine russe hanno rilasciato una comunicato sull’incidente: “Il dipartimento investigativo della città di Pushkino, nella regione di Mosca, ha arrestato un residente locale, 43 anni, sospettato di aver ucciso suo figlio di quattro anni”.

