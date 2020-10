Lele Mora rivela: Massimiliano Morra stava con un uomo per andare al GF

Ospite di ‘Live non è la D’urso’, Lele Mora ha rivelato che Massimiliano Morra sarebbe stato con un uomo per andare al Grande Fratello.

Da un paio di settimane a questa parte il mondo del gossip è concentrato sul Grande Fratello Vip e sulle rivelazioni riguardanti i suoi protagonisti. Mai come quest’anno un edizione del GF è stata piena di colpi di scena e rivelazioni, merito probabilmente di una costruzione del pacchetto concorrenti fatta ad arte. Le rivelazioni in questione girano principalmente sulla figura di Adua Del Vesco, la giovane attrice siciliana che ha confidato di aver avuto due relazioni finte. La prima, lo abbiamo scoperto tramite l’ammissione di Gabriel Garko in diretta, la seconda con Massimiliano Morra.

L’attrice ha confidato a Dayane Mello che l’ex fidanzato sarebbe omosessuale. Una rivelazione colta dai microfoni del GF, sulla quale poi il conduttore ha indagato in una puntata serale. L’attore ha negato le insinuazioni dell’ex fidanzata, sebbene anche Tommaso Zorzi insistesse nel ribadire il concetto. Morra ha rivelato che effettivamente la storia con Adua era fittizia, ma ha anche negato che il suo orientamento sessuale è rivolto agli uomini.

Lele Mora: “Massimiliano Morra? Non è gay, ma è stato con un uomo”

Ieri sera, durante l’ultima puntata di ‘Live non è la D’Urso‘, la conduttrice campana ha interrogato Lele Mora sulla sessualità dell’attore. Come saprete Lele è stato un importante agente televisivo per anni e Morra ha lavorato per lui per qualche anno. L’ex agente ha negato le insinuazioni nei confronti dell’attore: “Ha lavorato tre anni con me e poi gli ho detto di andare da Tarallo se avesse voluto fare le fiction. Lui prima di passare ad Ares si è fermato da altre parti. Ha avuto una storia molto lunga con una persona molto conosciuta che gli ha promesso che prima o dopo gli avrebbe fatto il Grande Fratello, era un ragazzo. Me ne assumo le mie responsabilità”.

Insomma, Mora conferma che Massimiliano ha avuto una relazione con un uomo, ma aggiunge successivamente: “Se sia stata una storia d’amore o di interesse non lo so. Stava con un uomo giusto, importante. Però Massimiliano non è gay. Ce ne sono tanti che non sono gay ma per arrivare a dei successi, a dei lavori, si concedono alle delizie di qualche produttore, di qualche altro signore. Sono certissimo di quello che dico, te lo confermo”.