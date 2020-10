Katuxa Close è una diva conosciuta grazie ai suoi video con Bambola Star e per essere diventata virale su TikTok.

Katuxa Favero, meglio conosciuta con il suo nome d’arte di Katuxa Close, è di origine brasiliana e in poco tempo è diventata famosa nel suo Paese d’origine e in quello adottivo, l’Italia. Proprio nel nostro Paese è diventata conosciutissima grazie a un video diventato virale su diverse piattaforme, in particolare su TikTok.

Il video che ha reso Katuxa Close una “grande djiva” risale al 2010, ma il pubblico ha imparato ad apprezzarla da poco. Prima di mettersi in mostra con i suoi video esilaranti, ha lavorato per anni come intervistatrice durante i compleanno della celebre icona della comunità LGBT+, Bambola Star, nota per lasciare ogni anno delle incredibili feste a tema in onore della sua nascita. “Wow che caldo buonasera a tutti, oggi mi sento proprio a Rio de Jainero“, queste sono le parole pronunciate da Katuxa nel celebre video virale su tutte le piattaforme, che è diventato anche una canzone.

Katuxa Close, la vita dopo il successo

Da quando è diventata famosa, Katuxa Close ha raccontato di ricevere ogni giorni migliaia di commenti pieni d’amore su tutti i social, grazie ai tantissimi fans che la sostengono. In molti sono anche quelli che cercano di imitarla, realizzandone delle parodie su TikTok. Il pubblico è impazzito e ad agosto 2020 ha visto il proprio sogno coronarsi quando Katuxa e Barbola Star si sono riunite in una diretta su Instagram.

Ad oggi sono molti gli eventi e le feste alle quali la diva viene invitata, come la partecipazione televisiva nel salotto di “Pomeriggio 5” da Barbara D’Urso. La sua vita adesso è pieno di nuovi impegni e persone da conoscere, ma Katuxa ha i piedi per terra e sta dimostrando di fare di tutto per portare il sorriso sul volto sei suoi fans.