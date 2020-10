Incidente stradale | terribile scontro in centro abitato | grave 30enne

Un giovane ha la peggio a seguito di un incidente stradale. Lu istava viaggiando a bordo di una moto, l’impatto con un’auto è tremendo. Adesso è ricoverato in gravi condizioni.

A Pirri, in provincia di Cagliari, un uomo ha rimediato delle lesioni estremamente gravi in seguito ad un incidente stradale. Il tutto è avvenuto nella mattinata di lunedì 12 ottobre 2020. Vittima dello schianto un uomo di 30 anni, subito ricoverato in codice rosso all’interno dell’ospedale Marino.

Il tutto è accaduto in seguito ad un impatto assai violento tra uno scooter ed una utilitaria. Sul mezzo a due ruote stava viaggiando proprio il giovane che ha dovuto fare ricorso all’intervento urgente da parte del personale medico sanitario. Sull’auto invece, una FIAT 500, si trovava un anziano di 79 anni, che se l’è cavata con delle ferite di entità non preoccupante. L’incidente stradale ha visto i due veicoli impattarsi frontalmente, con entrambi i mezzi che giungevano in direzione l’una opposta all’altra. Lo schianto c’è stato dopo che l’auto si era immessa in via Santa Maria Chiara.

Incidente stradale, polizia al lavoro dopo i rilievi del caso

E dopo lo scontro, il 30enne è stato disarcionato dalla sua moto compiendo un volo tremendo. Il giovane ha finito con lo sbattere dapprima contro la 500 e poi contro un altro veicolo parcheggiato in sosta. Assieme all’ambulanza, chiamata in seguito ad una segnalazione da parte di chi ha assistito all’incidente, sono arrivati anche gli agenti della polizia. I poliziotti hanno svolto i rilievi del caso e sono ora impegnati nel ricostruire la dinamica di quanto accaduto. I medici ora tengono sotto stretta osservazione il ragazzo, e cercheranno in tutti i modi di impedire che il suo quadro clinico tenda al peggio nelle settimane durante le quali quest’ultimo resterà sotto osservazione.

