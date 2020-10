Michael Schumacher, la toccante dedica al campione tedesco

By

Il pilota della Mercedes Lewis Hamilton ha eguagliato il record di vittorie di Michael Schumacher in Formula 1, e si è commosso pensando all’indimenticabile campione.

Non ha trattenuto le lacrime Lewis Hamilton davanti al casco di Michael Schumacher. Il pilota Mercedes ha eguagliato il record di vittorie dell’indimenticabile ferrarista, entrando nella Storia della Formula 1 con 91 successi. Nel corso della cerimonia tutti si sono commossi di fronte al casco rosso e nero indossato da Schumi nella fase conclusiva della sua carriera.

Il ricordo di Schumacher a 7 anni dal terribile incidente

Mick Schumacher ha regalato a Lewis Hamilton il casco di papà Michael. Un gesto che è quasi un passaggio di testimone e che ha fatto capire bene al campione inglese il significato della sua vittoria. “Mi ricordo ancora il giorno in cui Michael vinse per la novantunesima volta e sono incredibilmente onorato di aver ricevuto questo casco da parte della sua famiglia – ha detto il pilota britannico -. Quando è finita la gara non avevo realizzato di aver vinto il mio novantunesimo GP. Solo dopo ho capito che avevo eguagliato Michael”.

“Assistendo in tv al dominio di Michael per così tanto tempo, credo che nessuno, ed io specialmente, avrebbe potuto mai pensare di avvicinarsi ai suoi record”, ha aggiunto Lewis Hamilton, visibilmente commosso. Il pilota Mercedes ha davanti a sé molte altre gare e con ogni probabilità andrà a migliorare il record di vittorie, fermo restano che i due campioni non sono neanche lontanamente paragonabili tra loro, ma resta l’importanza del traguardo simbolico.

