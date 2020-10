Indiscrezioni sul Grande Fratello Vip: quanto guadagnano i concorrenti che partecipano al noto reality show.

Filtrano anche quest’anno alcune cifre su quanto guadagnerebbero i concorrenti del Grande Fratello Vip: cifre davvero elevate, con tanto di montepremi finale che va nelle tasche del vincitore. I numeri, quest’anno, vengono riferiti dal Corriere dello Sport e in particolare ci si chiede a quanto ammonta il cachet di Elisabetta Gregoraci.

Partiamo dalla fine, ovvero quanto andrà a guadagnare il vincitore del Grande Fratello Vip. La cifra che finisce nelle tasche del vincitore corrisponde a 100mila euro, ma di questi 50mila euro vanno in beneficenza. Quello che molti si chiedono è altro: ma davvero dei personaggi più o meno famosi entrano nella casa senza guadagnarci nulla, magari cancellando impegni già presi?

I guadagni dei concorrenti del Grande Fratello Vip

La risposta a questa domanda a quanto pare è negativa: infatti, i compensi settimanali per ogni singolo concorrente del Grande Fratello Vip si aggirano tra i 10 e i 20mila euro. Stando a quanto scrive il quotidiano sportivo, molto dipende dalla popolarità del personaggio, per cui è lecito sospettare ad esempio che Elisabetta Gregoraci possa guadagnare circa 20mila euro a settimana.

Si tratta ovviamente di cifre che non vengono confermate in maniera ufficiale, per cui sono cifre che vanno prese con le pinze. Non solo: ogni singola ospitata di coloro che vengono eliminati dal reality show frutta cifre davvero importanti. Si parla infatti di qualcosa come 8mila euro a ospitata, che per i più presenzialisti a fine mese sono davvero un gruzzoletto non indifferente.