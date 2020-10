Grande Fratello, bacio tra Adua Del Vesco e Dayane Mello

Un nuovo bacio nella casa del Grande Fratello tra Adua Del Vesco e Dayane Mello, questa volta tra Adua Del Vesco e Dayane Mello

Ormai sono trascorse diverse settimane nella casa del Grande Fratello. E così l’attrice Adua Del Vesco e la modella Dayane Mello hanno consolidato la loro amicizia. Le due donne si sono abbracciate sul lettino in giardino scambiandosi coccole ed abbracci prima di un bacio sulle labbra come simbolo di affetto. Già nei giorni scorsi era scoppiato un bacio tra Elisabetta Gregoraci e Myriam Catania, sempre in maniera amichevole. Così i duri confronti in diretta, ecco che le due si riposano pensando alla leggerezza.

Leggi anche ->Grande Fratello, Elisabetta Gregoraci si infuria con Pretelli: il motivo

Grande Fratello, Adua Del Vesco e Dayane Mello protagonista

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Nelle ultime settimane la Del Vesco ha affrontato il suo passato con l’ex Massimiliano Morra, anche lui nella casa del Grande Fratello. Poi nei giorni scorsi è entrato un altro suo ex, il celebre attore Gabriel Garko, che è stato protagonista del coming out. Adua ha confidato anche di voler andare via, ma dopo i chiarimenti la situazione è stata superata alla grande. La stessa Mello è stata al centro di numerosi dibattiti: prima con l’ex Mario Balotelli, fratello di Enock Barwuah anche lui nella casa, poi si è chiarita con il figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini, che è già legato sentimentalmente fuori dalla casa.