Gaston Zama, chi è la moglie Jessica Anne: la loro storia

Nel 2019 Gaston Zama ha sposato l’interior designer Jessica Anne. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Il cuore di Gaston Zama delle Iene batte per Jessica Anne, una donna che lo ha fatto perdutamente innamorare e gli ha cambiato la vita in meglio, con tanto di nozze da favola celebrate sui social. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Jessica Anne in Zama

Per Gaston Zama il 2019 è stato un anno speciale, anche e soprattutto per il matrimonio con la sua Jessica Anne, celebrato in riva al mare con una cerimonia da film. Il giornalista del programma cult di Italia 1 ha sposato la sua amata interior designer. Lo scatto del loro “sì” – con entrambi gli sposi di bianco vestiti e dallo sguardo estatico – è stato postato anche sui social, accompagnato da una brevissima didascalia in cui Zama scrive: “Non riuscivo a capirci più di tanto, poi sei arrivata tu”. Una dedica d’amore semplice ma pregna significato, che ha raccolto una valanga di “like”, commenti e condivisioni da parte dei suoi follower.

“Sei un giornalista diverso dagli altri… quando vedo i tuoi servizi mi trasmettono sempre emozioni…. auguri per tutto il tuo futuro…” ha scritto un utente. E un altro gli ha fatto eco: “complimenti per il lavoro che svolgi. Ti ritengono veramente un grande giornalista….tanti tanti Auguri di buon anno e per il tuo futuro. Se Chico Forti uscirà dal carcere, il merito sarà soprattutto tuo. Hai dato cuore e anima”.

Visualizza questo post su Instagram non riuscivo a capirci più di tanto poi sei arrivata tu Un post condiviso da GASTON ZAMA (@gastonzama) in data: 1 Gen 2020 alle ore 10:30 PST

