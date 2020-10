Gaston Zama, chi è: età, carriera, vita privata dell’inviato delle Iene

Gaston Zama è senza alcun dubbio uno dei protagonisti di spicco de Le Iene. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Gaston Zama è un personaggio che fa molto chiacchierare per il suo stile e il suo modo di fare inchieste. In molti lo considerano le Iena più brava di sempre, ma c’è anche chi non prova alcuna stima nei suoi confronti. In ogni caso, i suoi servizi sono delle vere e proprie miniclip che catturano l’attenzione dello spettatore per originalità e incisività. Conosciamolo allora più da vicino.

L’identikit di Gaston Zama

Non sono molte le informazioni disponibili su Gaston Zama. La data di nascita non è certa, altezza e peso non pervenuti. I suoi occhi azzurri, lo sguardo vispo e penetrante, e i capelli neri sono però inconfondibili. Il Nostro si è lasciato conoscere dai telespettatori come inviato del programma televisivo “Le Iene”, dove ha curato in particolare lo speciale dedicato a Chico Forti e inoltre, nel corso dell’emergenza Covid 19, si è occupato delle strambe teorie di tal Greg, un complottista che dopo un servizio su di lui ha fatto partire una raffica di insulti e minacce tale che Gaston si è visto costretto a querelarlo. Nella vita privata è sposato con Jessica Anne, e lo si può seguire sul profilo Instagram @gastonzama.

