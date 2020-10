Franceska Pepe attaccata da Sgarbi: “Mi fai schifo, sei una bugiarda”

By

Scontro di fuoco tra Franceska Pepe e Vittorio Sgarbi. I toni si sono alzati tra i due nel salotto di Barbara d’Urso.

Francescka Pepe e Vittorio Sgarbi si sono trovati faccia a faccia per un confronto ieri, domenica 11 Ottobre. Tra i due pare sia scoppiata immediatamente una furibonda lite, dai toni duri e accesi. Non c’è proprio pace per la Pepe, che davanti al pubblico di Live-Non è la d’Urso ha rinnegato con fermezza le parole del critico d’arte. Scopriamo insieme che cosa è successo.

La modella 28enne non è di certo rimasta in silenzio di fronte alle affermazioni di Sgarbi. L’uomo, davanti a Barbara d’Urso ed al suo pubblico, ha riconfermato l’esistenza di una love story tra lui e la Pepe. Lei ha però smentito tutto subito, come già aveva fatto durante una puntata del Grande Fratello Vip, facendo infuriare Sgarbi.

Il 68enne, di fronte al muri della Pepe, ha immediatamente alzato i toni, insistendo sulla propria versione dei fatti, ed uscendo fuori dai gangheri. “Non puoi negare, ci sono dei testimoni.” ha dichiarato. “Se venuta in bagno con me. Ci siamo baciati, mi hai toccato l’ucc….o”. Come se non bastasse, l’uomo ha poi continuato. “Mi fai schifo, sei una bugiarda.”

Franceska non è però rimasta inerme di fronte alla rabbia di Vittorio. Impassibile, ha continuato a ribadire la propria versione, ammettendo di avere un po’ forse calcato la mano, approfittando dell’onda del gossip, ma niente di più. “Siamo stati a cena e a degli eventi, non c’è mai stato niente tra di noi. Non ci siamo nemmeno mai baciati“.

Sgarbi contro Franceska Pepe, lite furibonda: “Sei andata al Grande Fratello Vip grazie a me”

