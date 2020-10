L’Eredità, telespettatrici impazzite per Carlo Lascialfari: chi è il campione

Carlo Lascialfari è il nuovo campione de L’Eredità: oltre ad aver vinto 26mila euro, ha conquistato il pubblico femminile. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Giovane, bellissimo, simpatico e ovviamente intelligente: con tutte queste qualità, non stupisce che Carlo Lascialfari, il nuovo campione de L’Eredità (si è appena accaparrato un montepremi da 26.250 euro), sia subito entrato nel cuore dei telespettatori e, soprattutto, delle telespettatrici del programma. I commenti sui social si sprecano: persino una professoressa del programma si è lasciata andare a un complimento sperticato nei suoi confronti. “Sono frastornato da questa primavera inattesa ed anticipata, ma va bene: sono giovani e viva l’amore!” ha chiosato il conduttore Flavio Insinna.

L’identikit di Carlo Lascialfari

Carlo Lascialfari viene da Firenze, ha in tasca una laurea in Economia e lavora come responsabile di sala per eventi e spettacoli. Si è iscritto a “L’Eredità” su consiglio di nonno Otello, un affezionato telespettatore del quiz di Rai 1, e finora gli è andata molto bene.

Non appena è stato presentato e inquadrato dalle telecamere, il web è andato letteralmente in tilt. È partita la caccia sui social e tutte le telespettatrici sono rimaste ammaliate dalla sua indubbia bellezza e dai suoi occhi di ghiaccio che si stagliano su una faccia da bravo ragazzo.

Ipse dixit: “Sono di Firenze, laureato in economia, sono responsabile di sala per eventi e spettacoli. Mio nonno Otello mi ha consigliato di iscrivermi e quindi lo saluto”. Così si è presentato Carlo, un tipo semplice e anche modesto, il che non guasta mai. E le telespettatrici non smetteranno ma di ringraziare nonno Otello…

