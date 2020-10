La bellissima Eloisa Fontes era una quotatissima super modella. Qualcosa però ha sconvolto la sua vita fino a questo punto.

Si chiama Eloisa Fontes e fino al 2019 era famosa per essere una ricercata top model. Fino a quando lei stessa non ha fatto perdere le proprie tracce, di sua spontanea volontà. Dopo un anno di ricerche finalmente le forze dell’ordine l’hanno ritrovata in stato confusionale, il 6 ottobre 2020.

LEGGI ANCHE –> Giulia Salemi e Francesco Monte, storia finta? L’opinione di Fabrizio Corona

Famiglia ed amici avevano temuto il peggio per Eloisa Fontes, ma la ragazza – 26 anni e super modella sin da quando ne aveva 18 – non ne poteva più. Era stanca delle pressioni che la sua professione le imponeva. Così ha deciso di sparire e di ricominciare una nuova vita. La 26enne aveva trovato riparo per le strade di Rio de Janeiro, in Brasile, dove risiedeva in una delle tante favelas che circondano la megalopoli sudamericana. In precedenza Eloisa viveva a New York, prima di scegliere di tornare nel suo Paese natale.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Ragazza uccisa da overdose | il fidanzato è indagato | FOTO

Elisa Fontes, una storia molto triste: ora è ricoverata per problemi mentali

A denunciarne la scomparsa furono i suoi genitori ed il marito, il 30enne modello Andre Birleanu. Il quale però ha poi ottenuto la separazione e l’affidamento della loro figlia di 7 anni. A 21 anni la Fontes aveva sfilato anche per Dolce&Gabbana ma dal 2019 non ha più trovato una occupazione. Le autorità hanno ricostruito i suoi ultimi 12 mesi di vita, che l’hanno vista vagabondare nei pressi della famosa spiaggia di Copacabana. Lì avrebbe anche intrattenuto una breve relazione con un altro senzatetto. Ad individuarla pare sia stato un assistente sociale. La giovane recava con sé uno zaino con all’interno tutti i contratti di lavoro firmati con le varie agenzia di moda negli scorsi anni. Ora risulta ricoverata in un istituto di igiene mentale.

LEGGI ANCHE –> Lascia la fidanzata top model per giocare ai mondiali di Call of Duty

LEGGI ANCHE –> Malesia, il re rinuncia al trono e fugge con la top model – FOTO