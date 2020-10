Elisa Isoardi ammette: “Tra me e Raimondo Todaro c’è tanta complicità”

By

La conduttrice Elisa Isoardi si lascia andare e ammette: “Tra me e Raimondo Todaro c’è tanta complicità, poi lui è molto bello”.

“Mi abbandono all’esegesi del maestro”, così Elisa Isoardi, intervenuta alla trasmissione Oggi è un altro giorno, ha commentato la performance sua e di Raimondo Todaro, nella puntata di sabato sera di ‘Ballando con le Stelle’. La coppia ha fatto l’en plein, collezionando ben 50 punti su 50 e un’acclamazione dei giudici del noto programma che non si era mai vista.

Elisa Isoardi ha poi proseguito: “Tra me e Raimondo c’è tanta complicità, nel senso che lui è bravo e rispetto il suo lavoro”. Infine ha ammesso: “E poi è anche bello, il che non guasta. Diciamoci la verità”. Sono sempre più insistenti le voci riguardo una sua relazione proprio con Raimondo Todaro.

La verità sul rapporto tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro

Il diretto interessato ha decisamente smentito la relazione in un’intervista a SuperGuida Tv: “Posso confermare il fatto che ciò che è apparso sui giornali è una montatura e questo è fuori discussione. Ci troviamo benissimo a ballare insieme”. Quindi ha chiarito le sue parole, sottolineando: “Con Elisa mi trovo benissimo perché è una brava ragazza, simpatica e dolce come me. Si sta impegnando davvero tanto”. Tra i due dunque c’è solo grande intesa, continuano a ripetere.

Ma da giorni c’è chi non la pensa così, come la criminologa Roberta Bruzzone, opinionista di Ballando con le stelle, la quale lancia lo scoop ai microfoni di Francesco Fredella a Rtl 102.5, parlando di una recente performance della coppia: “Todaro non è solito mettere tutti questi ingredienti nelle sue coreografie, anzi è molto attento ad evitare questo tipo di dettagli”. E ha aggiunto: “C’è tanta attrazione nell’aria. Gli occhi ce l’avete tutti, si vede!”.