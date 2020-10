Come ha iniziato Chiara Ferragni e come è diventata milionaria

Nell’arco di un decennio Chiara Ferragni è diventata una vera e propria star del web, reinventandosi nel ruolo di fashion blogger e influencer tra le più acclamate del mondo.

Alzi la mano chi non ha mai sentito parlare di Chiara Ferragni. La biondina di Cremona si è fatta conoscere – nel bene e nel male – in ogni angolo del Pianeta. Amata devotamente o odiata visceralmente, la moglie di Fedez non lascia mai indifferente il suo pubblico. Ed è anche per questa ragione che riesce a catalizzate l’attenzione di milioni di follower su Instagram (e non solo). Ma come ha fatto a diventare così famosa – e ricca – da semplice sconosciuta qual era?

Chiara Ferragni dalle origini ai giorni nostri

Diciamo subito che l’asso nella manica di Chiara Ferragni è uno spiccato spirito imprenditoriale, che l’ha portata nel giro di pochi anni a un clamoroso successo, unito ovviamente alla sa bellezza naturale e “magnetica”. La blogger ha avuto il merito di capire in anticipo il vento favorevole dei social, e l’ha saputo sfruttare al meglio, costruendo un impero in piena autonomia e – ecco forse l’aspetto più eccezionale – sempre con uno stile sobrio di fondo, senza eccessi o oscenità.

Chiara Ferragni ha giocato a basket fino alle scuole superiori ed è sempre stata appassionata di moda e la fotografia. Dopo essersi diplomata a pieni voti al liceo classico della sua città d’origine, si è iscritta alla facoltà di giurisprudenza della Bocconi senza però completare gli studi: ha voluto abbandonare l’università per inseguire il suo grande sogno nel mondo del fashion system. La blogger e fashion designer ha mosso i primi passi nel 2006 da allora si è impegnata con zelo affinché le sue passioni diventassero un lavoro stabile. Deve la sua fama alle sue attività legate alla moda, settore in cui lavora come modella e fashion blogger, e ha raggiunto i suoi ambiziosi obiettivi non solo affidandosi alla sua intraprendenza e alle sue virtù, ma anche grazie al sostegno dei suoi genitori, in primis della madre.

Tale successo del sito web The Blonde Salad – che ormai non è più un semplice blog dedicato alla moda, ma un punto di riferimento nel settore – ha portato la blogger a collaborare con le più note e prestigiose luxury e fashion brand, e parallelamente ad affermarsi come opinion maker e modella sulle riviste internazionali. Non c’è dubbio però che la sua popolarità sia salita alle stelle a fine estate 2016, quando è stata ufficializzata la sua love story con il rapper e giudice del talent show X Factor Fedez, culminata il 6 maggio 2017 con la proposta di matrimonio in diretta tv. Oggi la si può definire uno dei volti femminili italiani più influenti in assoluto. E’ anche un’imprenditrice di successo: come stilista ha creato e firmato diverse collezioni di moda. La sua attività registra un fatturato di decine di milioni di euro e impiega uno staff di decine dipendenti. Nel luglio 2017 ha aperto il suo primo negozio a Milano. E la storia continua…

