Chiara Ferragni, chi è la madre Marina Di Guardo: età, foto, carriera

Marina di Guardo è conosciuta per essere la mamma di Chiara Ferragni, ma anche lei è una blogger e una scrittrice molto seguita sui social. Ecco tutto quel che c'è da sapere su di lei.

Marina Di Guardo è la mamma della “star” Chiara Ferragni. Anche lei è una donna di successo come scrittrice (e non solo) e ha una biografia degna di nota. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Marina Di Guardo

Marina Di Guardo è nata a Novara il 29 ottobre 1961, ma vanta origini siciliane e vive a Cremona. E’ autrice di romanzi, soprattutto di genere thriller. Ha lavorato come vicedirettrice dello showroom di Blumarine, prima di dedicarsi alla scrittura. E, come detto, è la madre delle sorelle Ferragni: Chiara, Valentina e Francesca. Come le figlie, è molto seguita sui social network, soprattutto su Instagram.

Marina Di Guardo ha esordito nella narrativa nel 2012 con il romanzo L’inganno della seduzione, pubblicato dalla casa editrice Nulla Die e seguito, per lo stesso editore, da Non mi spezzi le ali (2014). Nel 2015 ha pubblicato nella collana digitale ZoomFiltri di Feltrinelli Bambole gemelle e dallo stesso editore è stata inserita anche nella raccolta che contiene quindici testi dei migliori autori della collana, insieme a Stefano Benni, Raymond Chandler, Marina Cvetaeva, Erri De Luca, James Joyce, Osho, Banana Yoshimoto, Paolo Di Paolo e altri. Nel 2016 ha pubblicato per la Delos Books di Franco Forte l’ebook Frozen bodies.

Nel 2017 Marina Di Guardo è passata ad Arnoldo Mondadori Editore e pubblicato il romanzo Com’è giusto che sia, opera definita dal critico Gian Paolo Serino “la rivelazione dell’anno”. Il 15 gennaio 2019, sempre da Mondadori, è uscito il romanzo thriller La memoria dei corpi, di cui sono stati venduti i diritti per trarne un film e che è in corso di traduzione in diversi Paesi esteri. Dallo scorso anno è anche opinionista nel rotocalco televisivo Mattino Cinque su Canale 5.

