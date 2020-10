Rivelazione Carolina Morace coming out, l’ex calciatrice parla del suo rapporto con la moglie. E sul calcio dice: “Troppi pregiudizi”.

Giunge da Carolina Morace un coming out, molto significativo perché giunge all’interno del mondo del calcio. Dove confessioni del genere si contano sulle dita di una mano e rappresentano episodi isolati. L’ex calciatrice, oggi allenatrice, a 56 anni ha scelto di fare un passo importante solo adesso che si è reputata pronta.

“Nella vita ci sono dei momenti in cui alcune cose avvengono con naturalezza”, spiega lei al Corriere della Sera. E questa è una di quelle. Ora Carolina Morace ed il suo coming out occupano le pagine del quotidiano milanese con lo scopo di fare da esempio ai più giovani ed alle più giovani. “Ma anche alle mie amiche 40enni e 50enni che ancora non hanno il coraggio di uscire allo scoperto”. Nel calcio, secondo quanto racconta la veneziana, “l’ipocrisia e l’omofobia sono ancora molto forti. Ci sono tanti pregiudizi in questo ambiente e per gli uomini nascondere la verità vuol dire restare protetti. Se qualcuno sarà pronto penso sia giusto rivelarsi”.

Carolina Morace coming out: “Il mio un esempio, calcio troppo omofobo”

Il movimento calcistico per quanto riguarda le donne aveva vissuto un particolare interesse nel corso dell’estate 2019. Nel torneo svoltosi in Francia, la nazionale femminile dell’Italia fu protagonista di una bella cavalcata chiusasi poi ai quarti di finale contro l’Olanda. “Ma da noi ci sono troppi pregiudizi, anche gli sponsor sembrano seguire questo trend”, afferma la Morace. La cui convinzione è quella di coltivare questo interesse da parte delle ragazze già a scuola. Perché il calcio è di tutti, non solo dei maschi. Anche ad alti livelli. “In Germania ci sono incentivi ai club femminili pari a 700mila euro”. Infine Carolina Morace svela di avere sposato Nicola Jane Villiams, australiana. Le propose di sposarla quando quest’ultima compì 48 anni, con una doppia cerimonia. Una in Inghilterra, a Bristol, ed una in Australia.

