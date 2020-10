Benjamin Mascolo, il bacio con l’attore americano: lo scatto

Uno scatto davvero incredibile quello di Benjamin Mascolo con l’attore americano: la foto pubblicata sul profilo Instagram

Un nuovo bacio che ha fatto il giro del mondo. Benjamin Mascolo, ex del duo Benji e Fede, ha dato improvvisamente un bacio all’attore americano, Tyler Posey, che è protagonista della serie televisiva Teen Wolf. Lui è molto amico di Bella Thorne e così lo scatto che è stata scattata ad una festa a Los Angeles. I due sono soltanto amici e così i fans possono dormire sogni tranquilli. In passato Benjamin ha avuto una storia con l’attrice Demetra Avincola, poi si è legato sentimentalmente all’attrice americana Bella Thorne.

Benjamin Mascolo, la storia d’amore con Bella Thorne

Possibili fiori d’arancio per la coppia formata da Benji e Bella Thorne: l’indizio sarebbe arrivata dopo l’estate con un post sospetto dopo si vede un anello sospetto al dito con la didascalia in inglese: “Soon to be”, con l’emoji di un anello. I due potrebbero coronare il loro amore celebrando le nozze a breve come simbolo della loro storia. I due sono molto legati, mentre lo scatto tra Benji e Tyler ha fatto il giro del mondo facendo pensare anche ad altro. Ma è stato soltanto un bacio affettuoso tra due amici.