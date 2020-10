Belen, il primo bacio con Antonino Spinalbese: la foto

Continua la love story tra Belen e Antonino Spinalbese: la coppia ha trascorso diversi giorni a romantici, spunta la foto del loro primo bacio

Novità davvero importanti per quanto riguarda la vita privata della showgirl argentina Belen Rodriguez. L’ex di Stefano De Martino, dopo i flirt della scorsa estate, ha trovato un nuovo amore con il fidanzato Antonino Spinalbese. E nelle ultime ore è arrivato uno scatto del loro primo bacio a Roma. La coppia ha trascorso diversi giorni nella Capitale scattando così anche il primo bacio come pubblicato dalla stessa modella sudamericana sulle stories su Instagram: si intravede la sagoma dei due fidanzati che si danno così un bacio appassionato.

Belen, è amore vero con Antonino Spinalbese

Al momento i due non sono usciti fuori ufficialmente, ma sono numerosi ormai gli indizi che portano a pensare che sia ormai una vera e propria coppia. E, proprio nei giorni scorsi, la stessa Belen ha parlato della fine della storia con Stefano De Martino ai microfoni de ‘Il Fatto Quotidiano‘: “Sono molto serena: è lecito che una famiglia, che si è rotta un po’ di tempo fa, ci riprovi. Trovo sia molto bello provarci fino alla fine. Quando le cose non vanno bisogna continuare e andare avanti, bisogna continuare a sognare. Se non avviene ciò che voglio giro i tacchi e cambio rotta però ci ho provato. In questo momento, io single? No, assolutamente no”.