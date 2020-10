Antonella Elia, ritorno di fiamma: “Ci frequentiamo in modo diverso”

Per la showgirl Antonella Elia, possibile ritorno di fiamma con Pietro Delle Piane: “Ci frequentiamo in modo diverso”.

Dopo l’esperienza di Temptation Island Vip, Antonella Elia aveva deciso di chiudere il proprio rapporto con l’attore Pietro Delle Piane. La coppia stava insieme da un po’ di tempo, ma nel corso del reality delle tentazioni, lui si è lasciato andare troppo per i gusti di lei, che aveva rotto.

Ora invece ci potrebbe essere un ritorno di fiamma o meglio sembra che lui stia facendo pressioni per tornare insieme a lei. A quanto pare, avrebbe imparato dai suoi errori e compreso la mancanza di rispetto nei confronti della nota showgirl, attualmente impegnata come opinionista del Grande Fratello Vip.

Come stanno le cose tra Antonella Elisa e Pietro Delle Piane

Proprio lei, in un’intervista rilasciata a ‘Confidenze’, ammette che nel rapporto con Pietro Delle Piane qualcosa si sta smuovendo. Non si tratta di un vero e proprio ritorno di fiamma, ma tra i due le cose stanno andando in un certo verso: “Ci stiamo frequentando di nuovo ma in modo diverso. Non so cosa succederà, ma se torneremo assieme sarà in un altro modo”.

“Lui sta facendo di tutto per riconquistarmi e la nostra storia è come se ricominciasse da capo” – ha spiegato Antonella Elia, che si è mostrata ancora molto ferita dopo quanto accaduto a Temptation Island Vip – “Visto che ho sofferto, mi deve dimostrare che è cambiato. Ammetto che Pietro esercita su di me un fascino irresistibile. Se lo guardo negli occhi mi incanto”. In molti ci credono: i due presto potrebbero tornare ufficialmente insieme.