Alberto Matano, spunta un video dietro le quinte: cos’è successo

Alberto Matano ieri è stato ospite di ‘Domenica In’, nelle ore successive è spuntato un video da dietro le quinte, cosa è successo?

Continua il momento d’oro per il conduttore e giornalista Alberto Matano. Da quando ha lasciato il Tg per condurre ‘La Vita in diretta‘, per l’ex mezzo busto della Rai si sono aperte le porte della notorietà e del successo professionale. Alberto, infatti, è molto amato dal pubblico per il suo stile impeccabile ed il suo modo di condurre la trasmissione, ma anche per quanto lascia intravedere della sua vita personale sui social.

Leggi anche ->Lorella Cuccarini contro Alberto Matano: lo faceva dietro le quinte

Il 2020 per lui è stato un anno ricco di soddisfazioni personali, non solo perché è stato confermato alla conduzione dello storico programma pomeridiano, ma anche perché le sue quotazioni all’interno dell’emittente sono salite a dismisura. Qualche tempo fa si parlava anche di un nuovo progetto serale da affiancare all’impegno quotidiano con ‘La Vita in diretta’, progetto del quale al momento non si è saputo più nulla, ma che pare sia in programma.

Leggi anche ->Alberto Matano smentisce ufficialmente le voci sul futuro: “Leggendole ho riso”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Alberto Matano, il video dietro le quinte: cosa è successo?

In attesa di capire quale sarà la sua prossima avventura, i suoi fan si godono la sua onnipresenza. Matano, infatti, è divenuto un ospite fisso di ‘Ballando con le stelle’ e questa domenica è stato chiamato da Mara Venier a ‘Domenica In‘ per parlare proprio dell’andamento del programma del sabato sera. Proprio in questa occasione Alberto ha pubblicato una serie di video dal dietro le quinte del programma domenicale.

I video, pubblicati sulle stories del suo profilo Instagram, lo mostrano in compagnia di Selvaggia Lucarelli e Guglielmo Mariotto. Questi due sono impazienti di entrare in scena ed ironizzano per allentare la tensione. La giornalista dice: “Andremo in onda verso le 8 e mezza o 9” e Mariotto aggiunge: “Rimarremo qui fino a sabato prossimo”. Poco dopo giunge il momento dello stacco pubblicitario e si vede Mara che si avvicina loro, Matano l’accoglie dedicandole la canzone ‘La più bella sei tu’.