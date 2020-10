Al Bano e Romina, “Torneranno presto insieme, Loredana? Una scappatella”

In questi giorni sono emerse le parole del sacerdote dei vip Santino Spartà sul futuro amoroso di Al Bano e Romina.

Diverse realtà d’informazione di internet, in questi giorni sono tornati a parlare della relazione tra Al Bano e Romina. In questi articoli vengono riportate le opinioni del prete dei vip Santino Spartà. Il sacerdote siciliano ritiene che l’amore tra i due cantanti non si esaurirà mai e fa una previsione: “Al Bano e Romina saranno presto di nuovo come marito e moglie, quella con la Lecciso è stata una scappatella, lo dico con cognizione di causa, anche se non posso rivelare le mie fonti”.

Lo stesso parroco siciliano avrebbe inoltre aggiunto parlando del cantante di Cellino San Marco: “Certo, lo valuto un personaggio dotato di enorme spiritualità e profondità. Anzi le dico che presto tornerà con Romina”. In conclusione, poi, ha dichiarato che il vincolo matrimoniale con Romina non è mai stato scisso: “Il vincolo contratto con Romina è valido a tutti gli effetti non si è mai rotto e i due presto torneranno a vivere assieme come marito e moglie, nella vita e non solo sul palcoscenico“. Il prete aggiungeva inoltre che non poteva rivelare la fonte, ma che questa ricongiunzione sarebbe avvenuta in fretta.

Al Bano e Romina torneranno insieme? Non proprio

Trattandosi di affermazioni che vanno in aperto contrasto con quanto dichiarato da Al Bano negli ultimi mesi, ci siamo insospettiti. Il dubbio era che tali dichiarazioni non fossero vere o, più probabile, non fossero attuali. Controllando sul web siamo risaliti ad un articolo del 2016 di ‘La Fede Quotidiana’ che riporta le medesime dichiarazioni che potete leggere sopra. Probabile, dunque, che la convinzione del parroco fosse legata alla crisi tra Al Bano e Loredana Lecciso e al ricongiungimento artistico con Romina.

Le parole dunque non aggiungono nulla di nuovo a quanto detto o scritto in questi mesi sulla storia d’amore tra Carrisi e Lecciso. Gli articoli hanno dunque riproposto queste parole per sfruttare l’interesse mediatico che da sempre accompagna le vicende sentimentali di Romina e Al Bano.