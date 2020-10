Stasera in tv, Non è l’Arena: le anticipazioni di domenica 11 ottobre. Andrà in onda in prima serata su La7 una nuova puntata del programma di inchiesta e approfondimento su l’attualità e la politica nel nostro Paese, condotto da Massimo Giletti.





Gli spettatori appassionati della trasmissione potranno assistere questa sera ad una nuova puntata. Tra i temi trattati l’emergenza Covid, la vicenda “Mondo di Mezzo” e l’inchiesta Inps. Molti gli ospiti che interverranno nei dibattiti sui temi di maggiore attualità.

Stasera in tv, Non è l’Arena: tutte le anticipazioni della puntata di questa sera, domenica 11 ottobre

Anche questa sera, a partire dalle 20.35, gli spettatori di La7 potranno assistere all’appuntamento settimanale con l’approfondimento e l’informazione. Massimo Giletti sarà alla guida del programma che questa sera tratterà del caso Inps, dell’emergenza Coronavirus, ma anche della vicenda “Mondo di Mezzo”.

Nel corso della serata Salvatore Buzzi rilascerà una esclusiva intervista a pochi giorni dal processo per la vicenda ex Mafia Capitale, nel quale comparirà di fronte alla Corte D’Appello di Roma. Interverranno nel dibattito Carlo Diddi, Alessandro Diddi e Alfonso Sabella.

Sulla questione relativa alla nuova emergenza epidemiologica da Covid-19 e alle nuove restrizioni, più o meno efficaci nel contrasto all’epidemia, interverranno invece Alessandro Cecchi Paone, Pierpaolo Sileri, Diego Fusaro e Matteo Bassetti.

Sull’inchiesta Inps e sugli incarichi che l’Ente affidava alle stesse aziende senza gare d’appalto interverranno invece Sergio Rizzo, Luca Telese e Guido Crosetto.

Si parlerà infine di smart working nelle amministrazioni comunali e verrà trasmesso un video nel quale Gianluca Vacchi si scaglia contro un personaggio noto. Si confronteranno sul tema Annalisa Chirico, Alessandro Cecchi Paone, Luca Valori e Laura D’Amore.