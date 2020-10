Sabrina Salerno, chi è il figlio Luca Maria Monti: la sua storia

Oltre che una popolare showgirl, Sabrina Salerno è anche una moglie e una mamma. E sui social molti sono rimasti colpiti dalla somiglianza tra lei e il figlio (gigante) Luca Maria.

Sabrina Salerno, una delle principali icone anni Novanta, rappresenta per certi versi un’eccezione nel mondo dello spettacolo. A differenza di tanti suoi colleghi tutti presi dalla mondanità e concentrati su sé stessi, sin dall’inizio della sua carriera lei sognava un principe azzurro e una famiglia stile Mulino Bianco. Sogno che si è coronato. Il suo principe azzurro è il marito imprenditore Enrico Monti, sposato nel 2006, dal quale è nato un frutto speciale: il loro unico figlio Luca Maria Monti, nato nell’aprile del 2004. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Luca Maria Monti

In molte delle immagini pubblicate sui social da Sabrina Salerno il figlio Luca Maria Monti compare come protagonista. “I genitori devono essere affidabili, non perfetti. I figli devono essere felici, non farci felici. (Non l’ho scritta io ma è una frase bellissima!!!)”, si legge nel commento che accompagna uno scatto particolarmente tenero di mamma e figlio su Instagram: i due stretti in un abbraccio durante una splendida giornata di sole in piscina. Il popolo del web, entusiasta, ha risposto con una valanga di entusiastici commenti. “La mamma perfetta!”, “Avete un rapporto bellissimo e si vede la somiglianza!”, “Cuore di mamma!”, “Uguali”. Vedere per credere.

EDS