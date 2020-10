Morta Antonella Venditti, aveva 32 anni: doveva sposarsi tra poco. La donna ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto in Abruzzo, precisamente a Gioia Vecchia. Antonella ha perso il controllo del proprio mezzo, finendo contro un’auto.





La donna doveva sposarti a breve e invece la sua giovane vita si è per sempre spezzata a causa di un drammatico incidente nel quale è rimasta vittima. Antonella si trovava a partecipare ad un’uscita tra automobilisti assieme al suo compagno.

Morta Antonella Venditti, la donna aveva 32 anni: ha perso la vita in un tragico incidente stradale

Si trovava nella Marsica, Antonella, precisamente a Gioia Vecchia, in Abruzzo, quando, prendendo parte ad un’uscita tra motociclisti, ha perso la vita in tragico incidente stradale. La donna, ingegnere, originaria di Fontana Liri, in provincia di Frosinone, doveva convolare a nozze con il proprio compagno a breve.

Antonella ha molto probabilmente perso il controllo del mezzo sul quale si trovava a viaggiare, andando a scontrarsi, con un violentissimo impatto, contro un’auto. Erano circa le 19 della serata di ieri, quando Antonella si trovava a percorrere la strada provinciale 17 nel territorio della Marsica. La donna ha perso il controllo della sua motocicletta andando ad impattare contro un’auto che stava invece percorrendo la stessa strada, all’altezza del Passo del diavolo, una via tristemente nota per la scarsa illuminazione e per alcuni incidenti stradali, anche mortali, avvenuti proprio in questo specifico punto.

A dare l’allarme sono stati prontamente gli altri motociclisti del gruppo, ma purtroppo il pur tempestivo arrivo dei soccorsi non ha potuto far nulla per salvare la vita alla donna. Il corpo di Antonella è stato trasferito presso l’ospedale di Avezzano. Illeso è rimasto invece l’automobilista, rimasto ad ogni modo sotto shock per quanto accaduto.

I carabinieri della stazione locale sono accorsi sul posto per compiere i rilievi scientifici e tutti gli approfondimenti del caso.