Maria De Filippi, la storia con Costanzo: “Ero l’amante, siamo stati scoperti”

Maria De Filippi para per la prima volta a ruota libera della sua storia d’amore con Maurizio Costanzo, lasciando tutti a bocca aperta.

Maria De Filippi ha lasciato tutti di sasso nel salotto di Mara Venier, durante la puntata di Domenica In di oggi, 11 Ottobre 2020. Per la prima volta la bionda e celebre conduttrice, Regina della televisione italiana, ha parlato a ruota libera. Al centro dei suoi discorsi c’è la storia d’amore con Maurizio Costanzo. Scopriamo insieme gli sconvolgenti racconti della donna.

L’abile Venier si è trattenuta con la De Filippi per più di due ore. Le due amiche hanno toccato diversi argomenti insieme, perdendosi tra divertenti aneddoti, ricordi di infanzia, e racconti della vita di Maria. La lunga storia d’amore con Maurizio Costanzo non è certo stata tralasciata. I due sono insieme da oramai circa trent’anni, e tutta la televisione italiana conosce i loro nomi.

All’inizio, Maria non nutriva grande interesse o simpatia per Costanzo. I due si sono incontrati casualmente per la prima volta durante un convegno. La De Filippi, a quei tempi, nei primi Anni 90, lavorava per una società produttrice di videocassette. Maurizio è rimasto però immediatamente stregato dalla bionda e professionale Maria, e le ha proposto di seguirlo a Roma e lavorare per lui. La donna, sotto consiglio della madre, ha accettato soltanto in seguito, seppur molto titubante.

Tra i due, una volta iniziato a lavorare insieme, è stato amore. Il giornalista era però sposato a quei tempi, con la conduttrice Marta Flavi. “È cambiato tutto ad un certo punto” ha raccontato la De Filippi a Domenica In. “Io ero l’amante e siamo stati scoperti, quel giorno per me fu un disastro“. È stato un giorno cruciale, quello, per Maria. “Una sera l’ho chiamato, lei alzò la cornetta dall’altra parte: ci trovammo al telefono in tre”. Immediatamente Dopo, Maurizio Costanzo si è trovato a dover compiere una scelta, ed infine ha lasciato la moglie per Maria.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo: una storia che va avanti da trent’anni

Nonostante gli iniziali intoppi e ostacoli, dal 1995 in poi, in seguito alla separazione di Costanzo, i due hanno potuto iniziare a vivere pubblicamente la loro storia d’amore. Sono insieme da oramai quasi trent’anni Maria e Maurizio, e tutta l’Italia conosce il loro nome. Affiatati e complici, si vogliono bene dagli Anni 90, e ancora oggi continuano ad essere una tenera coppia.