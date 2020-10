By

Una ragazza perde la vita a seguito di un drammatico incidente stradale. Finisce in una scarpata mentre il fidanzato è gravissimo.

Nel pomeriggio di domenica 11 ottobre 2020 un incidente stradale ha posto fine in tragiche circostanze alla vita di una ragazza di 23 anni. Il disastroso evento ha avuto luogo in Puglia, intorno alle ore 16:15, su di un tratto incluso nel percorso della Strada Statale 613 che collega Lecce a Brindisi, presso lo svincolo del quartiere La Rosa, nel Brindisino.

La vittima si chiamava Giada, era originaria della località di San Pietro Vernotico e viaggiava a bordo di una moto di grossa cilindrata condotta dal fidanzato di 32 anni. L’uomo, anch’egli di San Pietro Vernotico, è rimasto ferito mentre per la giovane non c’è stato niente da fare. Sul luogo dell’incidente stradale sono accorsi i sanitari del personale medico del 118 e gli agenti della Polizia Stradale di Brindisi, oltre a carabinieri e Vigili del Fuoco. Le forze dell’ordine hanno svolto i rilievi del caso mentre i pompieri hanno dovuto recuperare il corpo di Giada dopo che quest’ultima era precipitata in una scarpata, a seguito dell’incidente.

Incidente stradale, orribile la fine di Giada

La moto è andata a sbattere contro il guardrail disarcionando sia la ragazza che il conducente. L’uomo è finito a terra con violenza ma è riuscito a sopravvivere. Al momento però è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale ‘Perrino’ di Brindisi. Da quanto emerso, sembra che quest’ultimo abbia perso il controllo del mezzo a due ruote dopo essere incappato in una buca. Giada invece ha compiuto un volo mortale che l’ha uccisa sul colpo. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro del corpo mentre la Statale è rimasta chiusa per poco più di due ore, prima di riaprire verso le ore 18:30.

