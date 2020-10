By

Iconize, “Si è colpito da solo”: l’influencer risponde alle accuse. L’ex fidanzato di Tommaso Zorzi ha simulato l’aggressione omofoba di cui è stato vittima? La risposta di Marco Ferrero non tarda ad arrivare dopo le dichiarazioni di Soleil a Pomeriggio 5.





Alcuni mesi fa l’influencer aveva raccontato di essere stato aggredito per via della sua omosessualità. Qualche settimana fa però le sue dichiarazioni sono state smentite da Dayane Mello all’interno della casa del GF Vip e da Soleil Sorge nel salotto di Barbara D’urso, a Pomeriggio 5. Come avrà reagito alle accuse Iconize?

Iconize, le accuse: “Si è colpito da solo”. E l’influencer risponde

Alcuni mesi fa, l’ex fidanzato di Tommaso Zorzi aveva denunciato un’aggressione ricevuta per via della propria omosessualità. Nel video che aveva pubblicato sui social, aveva mostrato a tutti i segni dell’aggressione ricevuta, raccontando di essere stato picchiato in strada da tre ragazzi. La prima a smentire le sue parole era stata, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Dayane Mello, la quale aveva confidato a Zorzi di aver ascoltato un’altra versione del fatti dall’amica dell’influencer Soleil Sorge.

Soleil avrebbe infatti dichiarato che Iconize si sarebbe colpito da solo, utilizzando un surgelato, simulando poi la storia dell’aggressione. Versione dei fatti ribadita dalla stessa Soleil, ospite a Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso. La conduttrice del programma si è per altro imbestialita nel sentire la verità di Soleil, poiché lei stessa aveva dato grande spazio all’influencer, ospitandolo nel suo programma e volendo approfondire in modo particolare una tematica così importante che tanto le sta a cuore.

Per più di 24 ore Marco Ferrero non ha pubblicato nulla sui social, bloccando i commenti ai propri post. Oggi però l’influencer è tornato a parlare, pubblicando un messaggio. Iconize ha dichiarato di stare bene, “capirete che sono un po’ sconvolto dalla situazione ma io vado dritto per la mia strada con le persone che mi vogliono bene, con chi mi segue e chi sa e percepisce la mia bontà”. Sottolineando infine: “Nei momenti di difficoltà si vedono chi sono i veri amici, grazie a chi mi sta vicino!”. Senza dunque tornare troppo sui dettagli della vicenda ma solo rassicurando chi aveva notato la sua assenza dai social.