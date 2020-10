Esperienza da dimenticare quella di Franceska Pepe al GF Vip 2020. C’è una lite con una autrice, poi anche un episodio molto controverso.

Sta facendo molto discutere quanto avvenuto in questi giorni attorno a Franceska Pepe. La influencer, eliminata di recente dalla casa del GF Vip 2020, si diceva avesse litigato con una autrice del noto reality show di Canale 5. Circostanza che sta trovando più di una conferma, con in particolare l’esperto di televisione ed esperto di gossip, Gabriele Parpiglia, che pure afferma come il tutto corrisponda al vero.

Nella puntata in diretta di venerdì sera la Pepe aveva fatto il proprio ingresso in studio con un notevole ritardo. Pare che la 26enne originaria della provincia di Carrara se la sia presa perché non c’era alcun autista per accompagnarla. Una cosa che però, come fa sapere lo stesso Parpiglia, non rappresenta una consuetudine neppure per ospiti di rango più elevato di quello di Franceska. “Neppure alla Prati mandano il taxi o l’autista, figurarsi agli altri ed in tempi di crisi come quello attuale”. Ed ora la giovane influencer non vuole più saperne del GF Vip 2020.

Franceska Pepe, Francesco Oppini la insulta: “Va a sfilare in autostrada”

Il suo agente ha fatto sapere a ‘Chi’ che la Pepe non intende più avere alcun legame con la trasmissione ed anzi, ha anche attaccato il programma con qualche storia al vetriolo. All’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020 poi alcuni coinquilini hanno preso in giro la toscana. Il drappello è capeggiato da Francesco Oppini, che ha preso in giro Franceska per il suo modo sia di camminare che di parlare, canzonandola per la sua attività di modella. “Va a fare sfilate in autostrada” ha affermato il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini. Insinuazioni evidenti di quello che è l’onore della Pepe e che stanno facendo molto discutere sui social.

