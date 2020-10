Francesca Cipriani, chi è: età, carriera, vita privata, curiosità sulla showgirl

Francesca Cipriani è uno dei personaggi più noti e amati del piccolo schermo. Ecco tutto quel che c’è da sapere sul suo conto.

Bellissima, prosperosa, generosa e anche simpatica, il che non guasta mai: non a caso Francesca Cipriani è un personaggio tra i più noti e amati del piccolo schermo. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Francesca Cipriani

Francesca Cipriani D’Altorio è nata a Popoli (Pescara) il 3 luglio 1984. E’ cresciuta a Sulmona e ha esordito nel mondo televisivo italiano nel 2005, debuttando come conduttrice e inviata del telegiornale di Onda TV, emittente locale della Valle Peligna. Nel 2006 ha acquisito notorietà partecipando come concorrente alla sesta edizione del Grande Fratello. Tra il 2006 e il 2007 è stata conduttrice della rubrica settimanale Show Television di Sky, mentre l’anno successivo ha preso parte a programmi satirici in onda su Sky Show e Comedy Central. Nel 2008 è stata co-conduttrice di Qui studio a voi stadio, programma sportivo dell’emittente locale Telelombardia, quindi ha partecipato al film per la televisione di Canale 5 Finalmente a casa, alla sitcom di Rai 2 Piloti e alla sitcom di Italia 1 Medici miei.

Nell’autunno 2009 Francesca Cipriani ha preso parte come inviata al programma di Canale 5 Domenica Cinque di Barbara d’Urso. Nella primavera 2010, poco dopo aver debuttato nel cinema col film Un neomelodico presidente, ha vinto in coppia con Federico Bianco il reality show di Italia 1 La pupa e il secchione – Il ritorno; nell’autunno 2010 ha partecipato, insieme alle altre concorrenti del succitato reality, al programma comico Colorado sulla stessa rete. Ancora su Italia 1, nella prima metà del 2011 Francesca Cipriani ha affiancato Enrico Papi nella conduzione del game show Trasformat; nel dicembre dello stesso anno è passata a Canale 5 e partecipato come inviata al programma Kalispéra! di Alfonso Signorini.

Nel 2014 Francesca Cipriani è stata tra le inviate di Mattino Cinque, e tra il 2015 e il 2016 tra gli ospiti fissi del Grand Hotel Chiambretti di Piero Chiambretti. Nel 2017-2018 è tornata nel cast di Colorado come spalla comica e nel 2018 è stata tra i concorrenti della 13° edizione del reality show L’isola dei famosi su Canale 5, classificandosi al quarto posto finale. Quest’anno ha invece affiancato Paolo Ruffini alla conduzione del reality La pupa e il secchione – E viceversa. Senza dimenticare che ha realizzato tre calendari sexy, il primo nel 2007 per Show Television, il secondo nel 2010 per il programma di Italia 1 Mitici ’80 e il terzo nel 2015 per Eva Tremila.

