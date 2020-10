Don Davide Banzato, chi è il giovane sacerdote e conduttore tv

Davide Banzato è un noto presbitero, scrittore e conduttore televisivo italiano. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

“I viaggi del Cuore”, la trasmissione in onda su Rete 4 condotta da don Davide Banzato, sono tornati nelle case degli italiani la domenica mattina alle 9 a partire dallo scorso 13 settembre. Conosciamo più da vicino il sacerdote e conduttore.

L’identikit di Don Davide Banzato

Davide Banzato è nato a Padova il 17 febbraio 1981. Laureato con specializzazione in teologia morale, è stato ordinato sacerdote il 23 settembre 2006 dal vescovo Salvatore Boccaccio. E’ un prete attivo nel sociale, nel disagio giovanile e nella tossicodipendenza in qualità di assistente spirituale dell’associazione internazionale Nuovi Orizzonti fondata da Chiara Amirante, oltre che un Missionario della misericordia nominato da Papa Francesco e collabora con diversi dicasteri vaticani. Conduce “I viaggi del Cuore” su Rete 4, collabora con la CEI per Rai 1, conduce un programma a Radio Maria e co-conduce su RTL il programma Suite 102.5. Ha inoltre co-presentato tre edizioni del Concerto di Natale nell’Aula Paolo VI della Città del Vaticano per Canale 5 con la Congregazione per l’educazione cattolica. E scrive su Famiglia Cristiana.

