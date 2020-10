Ciro Immobile, chi è la moglie Jessica Melena: età, foto, lavoro

Moglie del calciatore Ciro Immobile, Jessica Melena è una consorte di uno sportivo sui generis. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Jessica Melena è una bellissima ragazza nota al grande pubblico soprattutto perché è la moglie di Ciro Immobile, famoso calciatore. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Jessica Melena

Jessica Melena è nata il 17 luglio 1990 a Bucchianico, un paesino in provincia di Chieti, sotto il segno del Cancro, in una famiglia molto semplice e modesta: suo padre era postino mentre la madre cuoca. E’ stata cresciuta con un’educazione molto severa, ma che l’ha resa la persona coi piedi per terra che ancora oggi è, contrariamente a molte delle “wags”, le mogli di calciatori vip. Dopo la maturità Jessica si è trasferisce a L’Aquila per conseguire una laurea che le desse la possibilità di diventare criminologa, che è sempre stato il suo sogno. Per questo si è iscritta a Scienze delle Investigazioni. Ma dopo aver incontrato e conosciuto Ciro Immobile ha lasciato tutto per stare al fianco del marito e mettere su famiglia con lui.

La prima apparizione in tv di Jessica Melena risale al 2017, quando è stata protagonista del film documentario “Le Capitane” in onda su Spike TV. Ma lei ha scelto di non intraprendere nessuna carriera in televisione, preferendo piuttosto fare la madre (e la moglie) a tempo pieno. L’unica cosa che riuscirebbe a fare sul piccolo schermo, come ha spesso dichiarato lei stessa, sarebbe qualcosa che ha a che fare con la danza, sua grande passione che ha studiato da piccola insieme a ginnastica ritmica, come Ballando con le stesse. Nel passato di Jessica c’è però la partecipazione a diversi concorsi di bellezza: nel 2009 ha vinto la fascia di reginetta di Miss Mediterraneo e nel 2011 è diventata Miss Peugeot.

Jessica Melena e il calciatore in forza alla Lazio e alla Nazionale si sono sposati il 23 maggio del 2014 con un splendida cerimonia celebrata al Santuario San Camillo di Bucchianico. La coppia ha avuto 3 bimbi: Michela, nata nel 2013, Giorgia, del 2015 e Mattia, ultimo arrivato nel 2019. Tra i due pare sia stato amore a prima vista: un vero e proprio colpo di fulmine che ha cambiato la vita a entrambi. Per il resto, lui è gelosissimo e questo a lei non fa per nulla piacere, ma tant’è. La signora Immobile è molto sportiva e spesso si allena con il marito, che ha scelto la maglia n. 17 proprio perché è il giorno di nascita di Jessica.

