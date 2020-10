Renato Carosone, chi è il figlio Pino: la sua storia

Giuseppe Carosone, detto Pino: ecco cosa sappiamo sul figlio del celebre cantautore Renato Carosone.

Giuseppe Carosone, detto Pino, è l’unico figlio di Renato Carosone. Renato è stato un celebre cantautore, pianista, direttore d’orchestra e compositore. Morto nel 2001, il papà di Pino è oggi considerato un vero genio della musica italiana: fu uno dei primi a rinnovare la musica leggera italiana, fondendola con i ritmi della tarantella, delle melodie africane e dei suoni americani. Lo scorso 14 Marzo Pino ha parlato pubblicamente del padre in occasione dell’inaugurazione di Largo Carosone, a Napoli, e ha ricordato i pranzi passati in compagnia dell’uomo e dell’amico Sergio Bruni: “Io mi ricordo, quando stavo a Napoli, ero un ragazzino, Sergio Bruni veniva a Milano da mio padre e mangiavamo gli spaghetti insieme. Quindi il fatto di saperli così vicini, sono sicuro che anche loro saranno felici di tutto questo. Quindi vi ringrazio, e tenetevi questo posto stretto perché è un posto meraviglioso”.

Pino Carosone, figlio unico di un grande amore

Renato Carosone conobbe la veneziana Italia Levidi, detta Lita, durante un periodo di soggiorno in Africa. I due s’innamorarono immediatamente e si sposarono il 2 gennaio 1938 a Massaua, in Eritrea. Il 28 maggio 1939 nacque Giuseppe, unico figlio, che oggi lavora come ingegnere elettronico. Il padre di Pino morì nel sonno il 20 maggio 2001, nella sua casa di Roma, in via Flaminia Vecchia. Il funerale fu celebrato due giorni dopo nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo e vi parteciparono circa 400mila persone, tra familiari, amici, e ammiratori del cantautore.

