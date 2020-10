Zazzaroni-Mihajlovic, stasera il tanto atteso incontro: ecco perché litigarono

Stasera Sinisa Mihajlovic si esibirà a “Ballando con le stelle”, con Ivan Zazzaroni che probabilmente farà fatica a essere giurato super partes.

Ivan Zazzaroni e Sinisa Mihajlovic si incontreranno nuovamente stasera a Ballando con le stelle, il primo è giudice e il secondo ospite. L’allenatore del Bologna si esibirà con la bella moglie Arianna Rapaccioni in un seducente e appassionato tango: ha deciso di mettersi alla prova imparando in pochissimo tempo una coreografia realizzata ad hoc per loro. E visti i precedenti, il direttore del Corriere dello sport probabilmente, una volta tanto, farà fatica a essere giurato super partes.

Quell'”incidente” nell’amicizia tra Ivan Zazzaroni e Sinisa Mihajlovic

Era il luglio 2019 quando l’amicizia tra Ivan Zazzaroni e Sinisa Mihajlovic si incrinò. L’allenatore del Bologna parlò in una conferenza stampa della sua malattia, la leucemia, e con l’occasione lanciò una dura frecciata al giornalista, da quale si era sentito tradito. “Ha rivelato la mia malattia per vendere 200 copie in più”, disse. Non citò esplicitamente Zazzaroni, ma parlò di un’amicizia ventennale, rovinata per aver anticipato in prima pagina una notizia così privata e delicata.

Il direttore del Corriere dello Sport rispose dai social con le sue scuse: “Ho fatto il giornalista e non l’amico, oggi non lo rifarei”. Nel giornale non si faceva esplicito riferimento alla malattia, ma veniva riportato che l’allenatore si sarebbe fermato per qualche tempo, per vincere una battaglia più importante. Zazzaroni ammise i suoi errori e chiese scusa, ma con una precisazione: “Non pensavo ieri e non penso oggi di aver arrecato un danno a Sinisa: ho solo sfogato il dolore per una notizia che non avrei mai voluto ricevere aggiungendo un affettuoso incoraggiamento. Meglio un rimorso confessato che una macchia nel cuore”. Acqua passata? Lo scopriremo a breve…

