Uomini e Donne, Gianluca De Matteis e il primo bacio ‘rubato’

Continuano le novità importanti per quanto riguarda le puntate di Uomini e Donne: il primo bacio di Gianluca De Matteis

Altre novità importanti provenienti nella nuova puntata di Uomini e Donne. Secondo le indiscrezioni di NewsUeD c’è stata l’esterna Gianluca De Matteis insieme a Gabriella. I due hanno discusso tanto in camerino, ma alla fine c’è il colpo di scena con lo stesso ragazza che dà un bacio a stampo sulla bocca. E lei subito inizia ad esclamare: “questo me l’hai rubato”. Ma lo stesso Gianluca subito controbatte: “però te non hai fatto una piega”.

Uomini e Donne, protagonista anche Sophie

Inoltre, non ci sarebbe stata nessuna esterna per Davide Donadei e Beatrice Buonocore. Il ragazzo aveva promesso che l’avrebbe portata fuori visto l’imminenza del suo compleanno, ma alla fine Davide è uscita con Chiara. E così Beatrice si sarebbe arrabbiata con lui.

Novità in arrivo anche per Sophie Codegoni che è uscito in esterna con Nino: la tronista di Uomini e Donne si è trovata alla grande divertendosi molto con il ragazzo. Ma in studio la stessa ragazza ha svelato che dovrebbe dire qualcosa che riguarda quasi tutti i suoi corteggiatori. Nelle prossime puntate ci sarebbero così clamorosi colpi di scena dopo le registrazioni delle ultime ore.

