Scontro tra due aerei in volo, incidente devastante

Tragico scontro tra due aerei che volavano a mezz’aria sopra una piccola cittadina: a causa dell’impatto sono morte 5 persone.

Tragedia aerea questo pomeriggio nei cieli della Francia, sopra il piccolo paese di Loche (7.180 abitanti), nella regione di Indrie-et-Loire. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, un aereo ultra leggero biposto ed un aereo turistico modello DA40 sono entrati in collisione intorno alle 16.45 e sono precipitati nei pressi del paese sottostante. Al momento non è chiara la dinamica dell’incidente e per quale motivo i due piloti non si siano resi conto o non abbiano potuto evitare lo scontro.

Secondo quanto emerso finora, subito dopo lo scontro sono state allertate le autorità che si sono occupate di recintare la zona al fine di permettere i soccorsi e le operazioni di rilevamento per la ricostruzione della dinamica dell’incidente. La tragica collisione ha avuto un forte impatto sul paesino, dove il blocco delle strade ha causato qualche disagio al resto della popolazione.

In base alle poche informazioni giunte fino ad ora il volo turistico era partito dall’aeroporto di Pointier, sito a 100 chilometri di distanza dal paese di Loche. Il punto di partenza del biplano, invece, al momento non è noto. La collisione è avvenuta poco prima dell’ingresso a Loche ed i due aerei sono precipitati senza colpire auto o palazzi sottostanti. Purtroppo nell’impatto fatale sono morte 5 persone, le due che si trovavano sull’ultra leggero ed altre tre che erano a bordo del DA40. Per le operazioni di soccorso sono stati impiegati 50 Vigili del Fuoco e 30 gendarmi, al momento l’investigazione è ancora in corso ed è presto per avere una dinamica dell’incidente.