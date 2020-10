Rosalinda Celentano, chi è: età, fidanzata, carriera, malattia

Chi è Rosalinda Celentano, l’attrice e cantante figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori. La carriera e vita privata.

Rosalina Celentano è nata a Roma il 15 luglio 1968 ed è un’attrice e ex cantante italiana. E’ la figlia del mitico cantante molleggiato Adriano Celentano e di Claudia Mori. Ha una sorella maggiore, Rosita e un fratello, Giacomo. Ha intrapreso fin da piccola il percorso artistico, seguendo le orme del padre.

LEGGI ANCHE -> Tumore Rosalinda Celentano, le parole commoventi della sorella Rosita

LEGGI ANCHE ->Rosalinda Celentano, la fine della storia con Simona Borioni e la grave depressione

Nel 1990 decide di intraprendere la carriera artistica, esprimendosi con il canto. Si esibisce sul palcoscenico dell’Ariston al Festival di Sanremo con il brano “L’età dell’oro“, arrivando in finale nella sezione Giovani. L’anno successivo partecipa e vince l’ultimissima edizione della sezione Disco Verde del Festivalbar con “Quanti treni“, singolo del suo unico album “Rosalinda“. Nel 1994 conduce “Supersix“, un programma su Video-one per 150 puntate insieme al famoso DJ Roberto Onofri e comprende che ama il mondo della recitazione. E’ stata diretta da grandi registi come: Renato De Maria, Giuseppe Bertolucci, Wilma Labate.

LEGGI ANCHE -> Adriano Celentano, la gravissima malattia del figlio Giacomo: il dramma

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Celentano (@rosalinda.celentano) in data: 8 Ott 2020 alle ore 8:27 PDT

Rosalinda Celentano, la carriera e la vita privata

Nel 2002 le viene dato il Globo d’oro come migliore attrice esordiente per il film “Paz!” di Renato De Maria. Poi veste nuovamente i panni di presentatrice per il “Premio Etruria Cinema“. La svolta arriva nel 2004 quando recita nel film di Mel Gibson nel ruolo di Satana nel film pluripremiato “La passione di Cristo” per il quale vince diversi premi. Nel 2008 entra nel cast della docu-fiction “Cash, viaggio di una banconota” di Giorgio John Squarcia e Francesca Fogar. E’ appassionata di pittura e scultura e ha espresso la sua vena artistica anche attraverso alcune opere d’arte.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Da quest’anno fa parte della nuova edizione di “Ballando con le Stelle“, in coppia con la maestra di ballo Tina Hoffman. Doveva ballare inizialmente con Samuel Peron, ma è stato trovato positivo al Covid. L’attrice è apertamente omosessuale e ha avuto una relazione dal 2010 al 2014 con Simona Borioni e sembrerebbe che abbia avuto un flirt anche con Monica Bellucci. Ha raccontato a “Storie Italiane” di aver sofferto di depressione e di aver avuto cinque anni fa un tumore al seno molto aggressivo, dal quale è riuscita a riprendersi completamente.