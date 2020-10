By

Cosa sapere su Roberta Sinopoli, chi è lady Marchisio: la moglie dell’ex Juventus, cosa fa nella vita, figli e rapporto col marito.

Sono passati 13 anni da quando Claudio Marchisio ha conosciuto la donna che poi ha sposato nel 2008: Roberta Sinopoli. Classe 1985, ex tennista, era stata selezionata per la Nazionale Under 16. Ma dopo anni di agonismo si è ritirata e si dedica amorevolmente alla sua famiglia, oltre che all’attività di ristoratrice.

Leggi anche –> Marchisio rapina, l’ex giocatore e la moglie minacciati con le pistole

Difficile sicuramente per la donna aver dimenticato il dramma della rapina in casa, avvenuta a ottobre 2019. I malviventi hanno minacciato Marchisio e consorte puntando contro di loro delle pistole e dei cacciavite. Sotto questa concreta minaccia, la coppia ha consegnato ai ladri denaro, orologi preziosi e gioielli tenuti al chiuso in cassaforte.

Leggi anche –> Marchisio dice addio alla Juventus dopo 25 anni: “Rescissione consensuale”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi è Roberta Sinopoli: cosa sapere su Lady Marchisio

La donna è seguitissima sui social: il suo profilo Instagram, ad esempio, ha quasi 200mila follower. La gran parte degli scatti che posta sono legati proprio alla sua sfera privata, sia con i figli e il marito, che selfie o immagini scattate in compagnia di altre amiche. Roberta Sinopoli e Claudio Marchisio, sposatisi molto giovani, hanno due figli Davide (2009) e Leonardo (2012). Lei lo ha seguito coi figli ovunque, anche quando ha militato nello Zenit San Pietroburgo.

Di recente, in una diretta Instagram, le è stato chiesto dei rapporti con la moglie di Bonucci, che sarebbero stati spesso caldi in passato. La Sinopoli ha risposto: “Martina è una bravissima ragazza ma due scorpioni ogni tanto si scornano”. Lady Marchisio, contrariamente al marito, è torinista, una fede calcistica che non ha mai abbandonato nonostante lui. Gelosissima del ‘principino’, ha tatuato sul braccio la sua data di nascita, dopo pochi mesi di relazione.